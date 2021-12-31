"Я абсолютно счастлива". Loboda в прозрачных штанах похвасталась титулами от запрещенных в Украине российских соцсетей

"Уже завтра мы будем поздравлять друг друга, строить планы и загадывать желания на новый 2022 год, а сегодня мне хочется сказать вам огромное спасибо за любовь в году уходящем. Для любого артиста важна оценка его зрителя, и я абсолютно счастлива, что мое творчество находило такой сильный отклик в ваших сердцах в этом году", – написала она.

Loboda отметила, что по опросам российской социальной сети "Одноклассники" песней года признана композиция "Родной". Певица добавила, что по результатам голосования в музыкальном сообществе "Русская музыка" (соцсеть "ВКонтакте") – она названа лучшей исполнительницей, а ее ролик на песню "Родной" – лучшим видеоклипом 2021 года.

Также Loboda анонсировала премьеру версии песни "Родной" на итальянском языке. Ее покажут 1 января на российском "Первом канале".