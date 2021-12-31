"Живописная, сексуальная", "Вот бы такую Снегурочку на Новый год". Глюк'oZa показала соски

Глюк'оZа: В преддверии Нового года я решила вас порадовать! Фото: glukozamusic / Instagram

Певица покрутилась на фоне елки с дискошаром в руках и засветила соски.

"В преддверии Нового года я решила вас порадовать!" – написала она.

Певица заявила, что разыграет подарки между подписчиками, которые в комментариях к ее посту напишут, где бы они хотели провести Новый год, и отметили человека, с которым хотели бы это сделать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)

"Живописная, сексуальная", – прокомментировал подписчик ilya_chyort.

"Одним этим видео уже порадовали. Вот бы такую Снегурочку на Новый год", – отметил marcys_s.