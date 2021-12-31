"Это не женщина, это мечта". 41-летняя Семенович показала грудь и поласкала себя на камеру

Семенович: Благодарю тебя, 2021 год! Ты был очень увлекательный! Фото: ann_semenovich / Instagram

Певица в плаще с глубоким вырезом наклонилась вперед, продемонстрировав грудь, а также погладила себя по ноге.

Также она позировала в блестящем белом платье и халате, с полотенцем на голове.

"Благодарю тебя, 2021 год! Ты был очень увлекательный! Все хорошее забираю с собой в 2022-й, и пусть счастье и добро приумножаются. С наступающим, любимые", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

"Это не женщина, это мечта", – прокомментировал подписчик jason_voorhees_1986.