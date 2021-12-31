"Это не женщина, это мечта". 41-летняя Семенович показала грудь и поласкала себя на камеру

Певица в плаще с глубоким вырезом наклонилась вперед, продемонстрировав грудь, а также погладила себя по ноге.
Также она позировала в блестящем белом платье и халате, с полотенцем на голове.
"Благодарю тебя, 2021 год! Ты был очень увлекательный! Все хорошее забираю с собой в 2022-й, и пусть счастье и добро приумножаются. С наступающим, любимые", – написала она.
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"Это не женщина, это мечта", – прокомментировал подписчик jason_voorhees_1986.
Семенович родилась в 1980 году в Москве. С трех лет начала заниматься фигурным катанием, была призером международных соревнований. В 2003 году, после завершения спортивной карьеры из-за травмы мениска, Семенович стала участницей группы "Блестящие", которую покинула спустя четыре года. Сейчас она ведет программу "Дембельский альбом" на "Русском радио".
В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины "с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым" и "с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе", а также за участие в российских пропагандистских мероприятиях.