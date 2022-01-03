"Красивые, как в сказке". Осадчая показала всех своих детей от Горбунова

"С Новым годом! Будьте счастливы каждую минуту этого года. А еще обязательно будьте здоровы", – написала она.

"Красивые, как в сказке", – прокомментировала подписчица lauramarti_official.

Контекст:

Младший сын Осадчей и Горбунова, Даниил, родился летом 2021 года. Его старший брат Иван – в 2017 году. В том же году, до его рождения, телеведущие вступили в брак.

От предыдущих отношений с украинским бизнесменом Олегом Полищуком у Осадчей есть сын Илья (2002). В этом году он окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).