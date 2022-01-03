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03 января, 2022
 
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"Красивые, как в сказке". Осадчая показала всех своих детей от Горбунова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Осадчая: С Новым годом! Будьте счастливы каждую минуту этого года
Осадчая: С Новым годом! Будьте счастливы каждую минуту этого года
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая 1 января на своей странице в Instagram разместила семейное фото с мужем и коллегой Юрием Горбуновым и их сыновьями Иваном и Даниилом.

"С Новым годом! Будьте счастливы каждую минуту этого года. А еще обязательно будьте здоровы", – написала она.

"Красивые, как в сказке", – прокомментировала подписчица  lauramarti_official.

Контекст:

Младший сын Осадчей и Горбунова, Даниил, родился летом 2021 года. Его  старший брат Иван – в 2017 году. В том же году, до его рождения, телеведущие вступили в брак.

От предыдущих отношений с украинским бизнесменом Олегом Полищуком у Осадчей есть сын Илья (2002). В этом году он окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).

Теги: Новый год, дети, телеведущая, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, телеведущий, фото
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