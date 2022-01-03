"Показывает сиськи, черт возьми!" Рианна засветила соски крупным планом

Рианна: Новый год и я Фото: rihannaofficlal / Instagram

Рианна показала грудь крупным планом. Сквозь прозрачную ткань белья она засветила соски.

Певица запечатлена в ванной. У нее на голове шляпа, а на щеках – крем.

"Новый год и я", – говорится в подписи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rihanna * (@rihannaofficlal)

"Показывает сиськи в этом году, черт возьми!" – отметил подписчик tray.lynch.735.