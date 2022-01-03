"Самая красивая во всем мире!" 55-летняя Хайек крупным планом показала пятую точку

Актриса позировала в черном цельном купальнике и повязанном на бедрах полупрозрачном красном парео. На фото крупным планом видно пятую точку Хайек.

"Готова к новым приключениям", – написала она.

"Сальма Хайек – самая красивая во всем мире!" – прокомментировал подписчик myworldhayek.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные".

"Дом Gucci" – на момент публикации последний фильм с участием Хайек. Его мировая премьера состоялась 24 ноября 2021 года.