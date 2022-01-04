"Дно", "Ноги раздвигает, лезет, куда не нужно". В сети обсуждают "диванное" видео Волочковой с ее новым мужчиной

Волочкова познакомилась с ним на программе "Давай поженимся" на российском "Первом канале", куда пришла в качестве свахи со своей подругой Еленой. В результате балерина "отбила" жениха у подруги.

В ролике они с Сергеем на диване смотрят программу в записи и смеются.

"Посмотрите этот эфир "Давай поженимся", и вы поймете, кто к кому пришел свататься и к кому посватался! Все интересное впереди", – написала балерина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Дно", – прокомментировала подписчица wachmenina.

"То ноги раздвигает, то лезет, куда не нужно", – заявила 4481.daria.

"Вот так сосватала жениха. Утащила в норку", – отметила tixierilona.

"Ну так звали ее недаром Настя-пылесос", – ответила ей sandra2412mor