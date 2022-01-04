"Дно", "Ноги раздвигает, лезет, куда не нужно". В сети обсуждают "диванное" видео Волочковой с ее новым мужчиной

Волочкова познакомилась с ним на программе "Давай поженимся" на российском "Первом канале", куда пришла в качестве свахи со своей подругой Еленой. В результате балерина "отбила" жениха у подруги.
В ролике они с Сергеем на диване смотрят программу в записи и смеются.
"Посмотрите этот эфир "Давай поженимся", и вы поймете, кто к кому пришел свататься и к кому посватался! Все интересное впереди", – написала балерина.
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"Дно", – прокомментировала подписчица wachmenina.
"То ноги раздвигает, то лезет, куда не нужно", – заявила 4481.daria.
"Вот так сосватала жениха. Утащила в норку", – отметила tixierilona.
"Ну так звали ее недаром Настя-пылесос", – ответила ей sandra2412mor
20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. В свой день рождения она рассталась с предыдущим сожителем, имени которого балерина не называла. Следующего возлюбленного балерины звали Олег, после этого был Владимир.
Ранее Волочкова была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.
В 2018 году Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но в сентябре 2020 года заявила, что он альфонс, а их брак был недействительным.
В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.