"Ох, хороша!", "Боже, какие ножки!" Каменских в секси-платье показала верхнюю часть бедер

Певица подобрала туфли на каблуках в тон платью. Она позировала, подняв согнутую ногу и засветила верхнюю часть бедер..

"Выпьем за 2022", – написала Каменских.

"Красный – прекрасный, как у меня говрят", – отметила подписчица nail_iren_.

"Супер-тетя", – заявил zloyshamanrap.

"Ох, хороша!" – написал benjamy24.

"Боже какие ножки! Сексуальность", – отметил kingkaktus111.

Контекст:

Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу. Детей у пары нет.

У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.