"Ох, хороша!", "Боже, какие ножки!" Каменских в секси-платье показала верхнюю часть бедер

Певица подобрала туфли на каблуках в тон платью. Она позировала, подняв согнутую ногу и засветила верхнюю часть бедер..
"Выпьем за 2022", – написала Каменских.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Красный – прекрасный, как у меня говрят", – отметила подписчица nail_iren_.
"Супер-тетя", – заявил zloyshamanrap.
"Ох, хороша!" – написал benjamy24.
"Боже какие ножки! Сексуальность", – отметил kingkaktus111.
Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.
Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу. Детей у пары нет.
У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.