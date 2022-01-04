Бульвар Шоубиз
 
04 января, 2022
 
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"Обязательно ноги раздвигать?", "Наверное, заодно и гинеколог приехал". Волочкова показала растяжку и как ей пилят ногти на ногах

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Волочкова: Так удобно! Все в одном флаконе!
Волочкова: Так удобно! Все в одном флаконе!
Фото: volochkova_art / Instagram

45-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 3 января в Instagram опубликовала промовидео, снятое для салона ногтевого сервиса.

Она сообщила, что салон теперь выезжает на дом.

"Так удобно! Все в одном флаконе!" – отметила балерина.

В ролике показали, как Волочкова встречала мастеров у себя дома. Там они подпилили ногти на ногах. После этого балерина перед камерой села на поперечный шпагат.

"А в салоне ногтевого сервиса обязательно ноги раздвигать?" – спросил benjamy24.

"Наверное, заодно и гинеколог приехал", – отметила tatiana.lisichka.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. Она заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре, откуда ее уволили.

Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы, которая длится до сих пор. Балерина заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести за прекращение романтических отношений. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.

Теги: Анастасия Волочкова, растяжка, балерина, шпагат, ноги, ногти
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