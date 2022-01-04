"Какая кисонька". Мейхер в эротическом образе томно изогнулась перед камерой

Мейхер предстала в длинном сером шелковом платье с разрезом и боа песочного цвета. Она томно изгибалась и вертелась перед объективом, демонстрируя оголенные плечи.
"Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей мечты…" – написала она.
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"Наденька, такая кисонька", – прокомментировал подписчик lord_serj.
Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.
После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.