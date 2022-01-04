"Какая кисонька". Мейхер в эротическом образе томно изогнулась перед камерой

Мейхер: Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей мечты… Фото: nadyameiher / Instagram

Мейхер предстала в длинном сером шелковом платье с разрезом и боа песочного цвета. Она томно изгибалась и вертелась перед объективом, демонстрируя оголенные плечи.

"Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей мечты…" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

"Наденька, такая кисонька", – прокомментировал подписчик lord_serj.