"Срочно на диету", "Роскошная красотка". Джанабаева показала формы в прозрачном платье

"Нашу маму показывают", – написала она.

Джанабаева запечатлена на видео в прозрачном платье с черной блестящей аппликацией, рукавами и подолом из перьев и в ботфортах.

"Срочно на диету", – заявила подписчица hygge27.108.

"Роскошная красотка. Обожаю эту песню", – написала masha_yuzh.

Контекст:

Джанабаева с 2004-го по 2013 год выступала в составе украинско-российской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива артистка начала сольную карьеру. В ее дискографии один студийный альбом.

Певица замужем за своим коллегой Валерием Меладзе. Их отношения начались, когда Меладзе еще состоял в браке с Ириной Меладзе. От первого брака у певца есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью артист развелся в январе 2014 года.

Джанабаева и Меладзе оформили отношения в конце 2014 года. Они воспитывают двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014). Дочь Агата родилась у них в апреле 2021 года.