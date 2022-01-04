"Жухлые мозги и тухлая душонка". Бледанс показала голую грудь и ответила подписчику, назвавшему ее кожу старой

Бледанс: Всем добра и исполнения желаний в новом 2022 году! Фото: bledans / Instagram

"Скоро на гастроли, а пока мои любимые морские ресторанчики. Морепродукты, солнце, море и немного спорта – что может быть лучше в начале года?! Не хочу снежков и снеговиков, но скоро и им буду радоваться! Всем добра и исполнения желаний в новом 2022 году!" – написала она.

Актриса позировала на фото в разных бикини и показала оголенную грудь крупным планом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эвелина Бле * данс (@bledans)

"Боже! Какая старая кожа", – прокомментировал подписчик balaev100.

"Какие жухлые мозги и тухлая душонка у вас", – ответила ему Бледанс.