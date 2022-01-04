"Жухлые мозги и тухлая душонка". Бледанс показала голую грудь и ответила подписчику, назвавшему ее кожу старой

"Скоро на гастроли, а пока мои любимые морские ресторанчики. Морепродукты, солнце, море и немного спорта – что может быть лучше в начале года?! Не хочу снежков и снеговиков, но скоро и им буду радоваться! Всем добра и исполнения желаний в новом 2022 году!" – написала она.
Актриса позировала на фото в разных бикини и показала оголенную грудь крупным планом.
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"Боже! Какая старая кожа", – прокомментировал подписчик balaev100.
"Какие жухлые мозги и тухлая душонка у вас", – ответила ему Бледанс.
Бледанс родилась в 1969 году в Крыму. С 1991-го по 2005 год была участницей одесской комик-труппы "Маски" – играла роль медсестры. Сейчас актриса снимается в шоу на российских каналах и задействована в театральных постановках.
Бледанс – мать двух сыновей: Николая (1994) и Семена (2012). Младший сын родился с синдромом Дауна. С его отцом, режиссером Александром Семиным актриса развелась в 2017 году. Он был ее третьим мужем. Сейчас актриса не замужем.