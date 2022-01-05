Каменских показала голую грудь вблизи

Каменских сняла себя сверху, продемонстрировав обнаженную грудь.

Певица выбрала серый бюстгальтер из плотной гладкой ткани.

"Каких-то 24 часа, и мы на месте", – написала певица. Она также показала в Stories ролик, в котором идет по пляжу. Где именно она находится, Каменских не сказала.

Контекст:

Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу. Детей у пары нет.

У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.