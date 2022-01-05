"Секси", "Плохая сучка". Рианна показала ягодицы в прозрачных плавках со смелыми вырезами

Рианна запечатлена с короткой стрижкой. Для первого фото она позировала спиной к камере, засветив ягодицы в прозрачных ярко-розовых плавках с прорезями на копчике. На втором и третьем снимках видна грудь певицы в бюстгальтере.

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"Секси", – отреагировал подписчик la.nd473.

"Плохая сучка", – отметил of_zvzv.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.