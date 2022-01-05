"Ого! Огонь". Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала грудь в кружевном бюстгальтере

Песик: Вот и начался 2022 год. Надеюсь, он будет для нас всех удачным Фото: tanet_vip / Instagram

Актриса продемонстрировала грудь в кружевном лифчике, облокотившись на стул.

"Вот и начался 2022 год. Надеюсь, он будет для нас всех удачным. Я пишу этот пост с каким-то большим зарядом энергии. Впереди у нас рождественские праздники. Как вы планируете их провести? Я давно избавилась от этого момента обжираться на праздники", – написала актриса.

Песик отметила, что за праздничным столом отдает предпочтение ветчине, свекле и салату из руколлы.

"Потом я целый день смотрю какие-то фильмы и YouTube. А что вас заряжает?" – спросила она.

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"Ого! Огонь", – прокомментировал подписчик iukishtaras.

"Весь год такие фото ставь, и счастье нам будет", – отметил doktordobro1980.