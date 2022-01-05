"Прыгание с члена на член приводит к сотрясению мозга". Волочкова снялась в постели с новым бойфрендом

"Все дело в шляпе. Скажите, в какой и на каком фото в карусели? Мне кажется, что мы с Сережей в карусели такой радости! С "Давай поженимся" – на Мальдивы! Спасибо всем, кто радуется за нас, не завидуя. Я и вам желаю радости и любви. Это такая награда Бога! Я счастлива, что вы у меня есть!" – написала она.

На фото Волочкова и ее новый бойфренд Сергей запечатлены на пляже, а также в постели. На одном из снимков балерина запечатлена топлес, на остальных – в откровенном бикини, Сергей – в плавках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Прыгание с члена на член приводит к сотрясению мозга, однако..." – заявила подписчица elenachernethsova.