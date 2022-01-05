Бульвар Шоубиз
 
05 января, 2022
 
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"Каков жеребец!" Волочкова показала своего нового мужчину в одних плавках

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Волочкова: "Давай поженимся", спасибо!
Волочкова: "Давай поженимся", спасибо!
Фото: volochkova_art / Instagram

45-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 5 января в Instagram опубликовала совместное фото со своим бойфрендом Сергеем, снятое во время отдыха на Мальдивах.

"Давай поженимся", спасибо!" – написала она.

На снимке Волочкова запечатлена в купальнике, ее пассия – в плавках.

"Ох, Настя, каков жеребец", – отметила подписчица chernaia7866.

"Волочкова – самая посещаемая пещера России", – написал noskovandreianatolevich.

"О-о-о, какие тела! Под стать друг другу", – отметила miss_larisa01.

"Всеядная", – заявила garshina642.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. В свой день рождения она рассталась с предыдущим сожителем, имени которого балерина не называла. Следующего возлюбленного балерины звали Олег, после этого был Владимир. С новым мужчиной, фитнес-тренером Сергеем она познакомилась на программе "Давай поженимся" ("Первый канал"), куда пришла в качестве свахи своей подруги, но сама ушла с женихом.

Ранее Волочкова была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

В 2018-м Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но в сентябре 2020 года заявила, что он альфонс, а их брак был недействительным.

В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.

Теги: Анастасия Волочкова, купальник, шпагат, мужчины, трусы, плавки
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