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06 января, 2022
 
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"А балерины бывают с такими пирогами?" Волочкова показала пышную голую грудь

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Волочкова: Волшебное мальдивское утро!
Волочкова: Волшебное мальдивское утро!
Фото: volochkova_art / Instagram

45-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 6 января в Instagram опубликовала снимки, сделанные на пляже на Мальдивах.

"Волшебное мальдивское утро! А второе фото, мне кажется, вам понравится больше. За широкими плечами", – написала она.

Волочкова позировала в красной майке с огромным декольте, выставив на обозрение оголенную пышную грудь. На фтором фото она запечатлена в объятиях своего нового возлюбленного, фитнес-тренера Сергея.

"А балерины бывают с такими пирогами?" – спросила подписчица vesta_listova

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. В свой день рождения она рассталась с предыдущим сожителем, имени которого балерина не называла. Следующего возлюбленного балерины звали Олег, после этого был Владимир. С новым мужчиной, фитнес-тренером Сергеем она познакомилась на программе "Давай поженимся" ("Первый канал"), куда пришла в качестве свахи своей подруги, но сама ушла с женихом.

Ранее Волочкова была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

В 2018-м Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но в сентябре 2020 года заявила, что он альфонс, а их брак был недействительным.

В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.

Теги: Анастасия Волочкова, балерина, фото, шпагат, жених, грудь, мужчины, объятия, декольте
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