"А балерины бывают с такими пирогами?" Волочкова показала пышную голую грудь

"Волшебное мальдивское утро! А второе фото, мне кажется, вам понравится больше. За широкими плечами", – написала она.

Волочкова позировала в красной майке с огромным декольте, выставив на обозрение оголенную пышную грудь. На фтором фото она запечатлена в объятиях своего нового возлюбленного, фитнес-тренера Сергея.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"А балерины бывают с такими пирогами?" – спросила подписчица vesta_listova