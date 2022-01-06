"Что за тело! Огонь". Рианна на прогулке крупным планом показала голые бедра

"Как прошел ваш день?" – такая подпись сопровождает пост.

Рианна запечатлена в черном топе, облегающем грудь, и ультракоротких джинсовых шортах с бахромой. Певица засветила на фото голые бедра и талию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

"Что за тело! Огонь", – прокомментировал подписчик sirdule_.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.