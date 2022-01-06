"Какая горячая!", "Жаркая и пикантная". 55-летняя Хайек показала, как выглядит на отдыхе без макияжа

Актриса выбрала платье с облегающим грудь верхом и свободного кроя юбкой. Она засветила декольте в смелом выкате.
Хайек позировала во время отдыха на природе. На фото она предстала без видимой косметики на лице.
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"Какая горячая!" – прокомментировала подписчица cecil.gonzales2.
"Жаркая и пикантная", – отметил cianlucapaliuca.
Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные".
"Дом Gucci" – на момент публикации последний фильм с участием Хайек. Мировая премьера ленты состоялась 24 ноября 2021 года.