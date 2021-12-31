"Как повезло мужу!", "Задницей и сосисками умеет крутить". 39-летняя Брежнева без бюстгальтера эротично поизгибалась на камеру

Певица не стала надевать бюстгальтер и засветила голую грудь, эротично изгибаясь перед камерой.

"К встрече Нового года готова", – написала она

"Как повезло вашему мужу!" – отреагировал подписчик kuzovnikov333.

"В чем повезло, что она задницей и сосисками умеет крутить?" – спросила irina.e_nenascheva.

"Да!" – ответил kuzovnikov333.

"Так это же от того, что муж не справляется", – заявила irina.e_nenascheva.

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра", продюсером которой является ее нынешний супруг Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.

Брежнева – мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.