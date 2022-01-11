"Красивых фото не будет". Прилетевшая на Мальдивы Брежнева в непринужденной позе засветила промежность

Во время съемки Брежнева была одета в боди синего цвета. Она согнула голые ноги в коленях и широко развела их в стороны, засветив промежность.

Артистка сообщила, что прилетела на Мальдивы, где проведет семь дней в компании украинского дизайнера Кати Сильченко и своей сестры Виктории Галушки.

"Пока колени восстанавливаются после трудового года в тейпах, красивых фото не будет", – прокомментировала снимок знаменитость.

Скриншот: ververa / Instagram