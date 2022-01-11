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11 января, 2022
 
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"Красивых фото не будет". Прилетевшая на Мальдивы Брежнева в непринужденной позе засветила промежность

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Брежнева проведет неделю на Мальдивах
Брежнева проведет неделю на Мальдивах
Фото: vera_brezhneva_super_star / Instagram

Выступающая в РФ украинская певица Вера Брежнева 11 января в Instagram Stories опубликовала фото, на котором запечатлена на диване в непринужденной позе.

Во время съемки Брежнева была одета в боди синего цвета. Она согнула голые ноги в коленях и широко развела их в стороны, засветив промежность.

Артистка сообщила, что прилетела на Мальдивы, где проведет семь дней в компании украинского дизайнера Кати Сильченко и своей сестры Виктории Галушки.

"Пока колени восстанавливаются после трудового года в тейпах, красивых фото не будет", – прокомментировала снимок знаменитость.

Скриншот: ververa / Instagram
Скриншот: ververa / Instagram

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу "ВИА Гра" 22 ноября 2002 года. После ухода из коллектива в 2003 году она начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) артистка родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Брежнева и Меладзе тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

Теги: Вера Брежнева, купальник, певица
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