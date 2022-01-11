Бульвар Шоубиз
 
11 января, 2022
 
Новости

20-летняя Элина Иващенко показала, как они с бойфрендом-режиссером изменились за четыре года отношений

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Иващенко стала знаменитой после победы в шоу "Голос. Дети" в 2016 году
Иващенко стала знаменитой после победы в шоу "Голос. Дети" в 2016 году
Фото: elina.ivashchenko_official / Instagram

20-летняя украинская певица Элина Иващенко 11 января разместила в Instagram фотоколлаж из снимков, на которых она запечатлена в обнимку со своим бойфрендом, украинским телережиссером Олегом Здоровцом.

Певица отметила, что снимки были сделаны с разницей в четыре года в Буковеле.

"Как же время меняет наши взгляды", – написала Иващенко.

Контекст:

Иващенко родилась в 2002 году в Броварах Киевской области. Она сирота. После смерти матери Иващенко воспитывали ее дедушка с бабушкой.

Иващенко является победительницей шоу "Голос. Дети" на "1+1" (2016) и проекта "Х-фактор" на СТБ (2019).

В 2020 году певица с авторской песней Get Up принимала участие в национальном отборе на "Евровидение 2020", заняв пятое место.

Здоровец работает режиссером телепроектов на канале СТБ. 

Теги: любовь, певица, Буковель, Элина Иващенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Мы наблюдаем определенное примирение с оккупацией". Жены арестованных крымскотатарских журналистов рассказали о жизни в аннексированном Крыму
"Мы наблюдаем определенное примирение с оккупацией". Жены арестованных крымскотатарских журналистов рассказали о жизни в аннексированном Крыму
  Комик Мирзализаде: Стендап мне понравился из-за американских комиков, которые выходили, говорили такие грязные вещи, такие жуткие истории могли рассказывать
  Комик Мирзализаде: Стендап мне понравился из-за американских комиков, которые выходили, говорили такие грязные вещи, такие жуткие истории могли рассказывать
Дмитрий ГОРДОН
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сногсшибательная девушка". Сильно постройневшая солистка группы Kazka Зарицкая похвасталась своим шпагатом
"Сногсшибательная девушка". Сильно постройневшая солистка группы Kazka Зарицкая похвасталась своим шпагатом
Обгоревшая при пожаре Хлебникова заявила, что выписывается из больницы, но домой вернуться не может
Обгоревшая при пожаре Хлебникова заявила, что выписывается из больницы, но домой вернуться не может
"Красивых фото не будет". Прилетевшая на Мальдивы Брежнева в непринужденной позе засветила промежность
"Красивых фото не будет". Прилетевшая на Мальдивы Брежнева в непринужденной позе засветила промежность
20-летняя Элина Иващенко показала, как они с бойфрендом-режиссером изменились за четыре года отношений
20-летняя Элина Иващенко показала, как они с бойфрендом-режиссером изменились за четыре года отношений
  "Если относятся пренебрежительно, поставлю на место". Мишина заявила, что статус позволяет ей быть требовательной к персоналу на съемках
  "Если относятся пренебрежительно, поставлю на место". Мишина заявила, что статус позволяет ей быть требовательной к персоналу на съемках
Полуголая Кунаки крупным планом показала пятую точку
Полуголая Кунаки крупным планом показала пятую точку
Похудевшая на 10 кг Джамала рассказала, что делает, чтобы снова не набрать вес
Похудевшая на 10 кг Джамала рассказала, что делает, чтобы снова не набрать вес
"Уже завтра еду". "Непростое решение" вынудило певицу alyona alyona запаковать в сумки свои вещи
"Уже завтра еду". "Непростое решение" вынудило певицу alyona alyona запаковать в сумки свои вещи
Путешествующий по джунглям Бадоев отравился в свой день рождения
Путешествующий по джунглям Бадоев отравился в свой день рождения
"Работы над собой я провела много". 47-летняя Мозговая сравнила свои фото до и после похудения на 22 кг
"Работы над собой я провела много". 47-летняя Мозговая сравнила свои фото до и после похудения на 22 кг
"Завлекательно", "Это красиво". 26-летняя участница "Танцев" Русина позировала на лестнице без белья
"Завлекательно", "Это красиво". 26-летняя участница "Танцев" Русина позировала на лестнице без белья
"Волшебная". Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук показала пышную грудь вблизи
"Волшебная". Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук показала пышную грудь вблизи
"Какие стройные и длинные". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги перед камерой
"Какие стройные и длинные". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги перед камерой
"Это непростая история". Министр Ткаченко заявил, что спустя семь лет жизни в браке им с женой пришлось пройти через испытания
"Это непростая история". Министр Ткаченко заявил, что спустя семь лет жизни в браке им с женой пришлось пройти через испытания
"Какой красивый мальчик". Осадчая перестала скрывать лицо старшего сына от Горбунова
"Какой красивый мальчик". Осадчая перестала скрывать лицо старшего сына от Горбунова
"Вообще голая! Ни стыда, ни совести". 45-летняя Волочкова снялась в постели
"Вообще голая! Ни стыда, ни совести". 45-летняя Волочкова снялась в постели
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS