20-летняя Элина Иващенко показала, как они с бойфрендом-режиссером изменились за четыре года отношений

Певица отметила, что снимки были сделаны с разницей в четыре года в Буковеле.
"Как же время меняет наши взгляды", – написала Иващенко.
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Иващенко родилась в 2002 году в Броварах Киевской области. Она сирота. После смерти матери Иващенко воспитывали ее дедушка с бабушкой.
Иващенко является победительницей шоу "Голос. Дети" на "1+1" (2016) и проекта "Х-фактор" на СТБ (2019).
В 2020 году певица с авторской песней Get Up принимала участие в национальном отборе на "Евровидение 2020", заняв пятое место.
Здоровец работает режиссером телепроектов на канале СТБ.