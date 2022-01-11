20-летняя Элина Иващенко показала, как они с бойфрендом-режиссером изменились за четыре года отношений

Иващенко стала знаменитой после победы в шоу "Голос. Дети" в 2016 году Фото: elina.ivashchenko_official / Instagram

Певица отметила, что снимки были сделаны с разницей в четыре года в Буковеле.

"Как же время меняет наши взгляды", – написала Иващенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Еліна Іващенко (@elina.ivashchenko_official)