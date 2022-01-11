Полуголая Кунаки крупным планом показала пятую точку

На первом снимке актриса позирует спиной к камере, на втором запечатлена анфас, стоя перед камерой с голой грудью, а на последнем крупным планом демонстрирует в кадре пятую точку, слегка прогнувшись в спине.
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Кунаки родилась в 1997 году в Тулузе. Ее мать – итальянка, родом с Сицилии, отец – уроженец Марокко.
В 2018 году Кунаки вышла замуж за Венсана Касселя. В апреле 2019 года у пары родилась дочь.
Кунаки сотрудничала с брендами Jean Paul Gaultier, Loreal, Armani.