"Фоточка – огонь!" Малюська поцеловал жену на фоне граффити с поцелуем Брежнева и Хонеккера в Берлине

Свою публикацию 40-летний Малюська подписал цитатой из поэмы "Катерина" украинского поэта Тараса Шевченко.

"Как-то он ее невкусно целует", – написала Галина Плачинда.

"Прикольно. Шапулька класс", – прокомментировала Лиля Веревкина.

"Фоточка – огонь!" – отреагировал Константин Данилкович.

Контекст:

Денис Малюська родился 19 ноября 1981 года в городе Дунаевцы Хмельницкой области. Он народный депутат Украины девятого созыва, министр юстиции Украины с 29 августа 2019 года.

Женат на Людмиле Рабчинской. У пары четверо детей – Елизавета, Ульяна, Соломия и Нестор.