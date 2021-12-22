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ПРОИСШЕСТВИЯ

В платной камере Лукьяновского СИЗО, которую презентовал Малюська, порезали заключенного – СМИ

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Максиму Кириченко разрезали связку на руке, утверждают его адвокаты
Максиму Кириченко разрезали связку на руке, утверждают его адвокаты
Фото: PavlovskyNews / Telegram

В платной камере Лукьяновского следственного изолятора в Киеве на заключенного Максима Кириченко напал сокамерник, вооруженный ножом. Об этом 22 декабря сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Пострадавший попал не в одиночную камеру, вместе с ним находился мужчина, который проявлял к заключенному неприязнь, высказывал надуманные претензии, а однажды порезал руку Кириченко ножом, сообщает адвокат заключенного Дарья Шевченко.

Как у напавшего оказалось холодное оружие в камере – неизвестно. Раненый утверждает, что администрация СИЗО заставила его подписать заявление о самостоятельно нанесенных повреждениях.

"Его там зашили, шунтировали вену, у него связка разрезана. А потом... предложили компромисс: теперь он сидит в безопасности и больше такого не повторится, но он должен написать заявление, что он сам случайно три раза упал на нож", – рассказала Шевченко изданию "Страна"

Защита Кириченко утверждает, что хотела 21 декабря обратиться в департамент исполнения наказаний, однако там сообщили о корпоративе и о том, что заявления уже не принимаются. В итоге жалобу приняли лишь после обещаний адвокатов обратиться в средства массовой информации.

Контекст:

Первые платные камеры появились 8 мая 2020 года в СИЗО Киева. В них за отдельную плату предоставляют улучшенные условия: большую площадь, холодильник, телевизор и столовые приборы. Министр юстиции Украины Денис Малюська отмечал, что полученные за них деньги должны пойти на ремонт старых помещений, и регулярно показывает в Facebook бесплатные камеры, отремонтированные на эти средства.

С мая 2020 года платные камеры начали предлагать в КиевскомЛьвовскомЧерниговском СИЗО, а также в СИЗО Запорожья, Запорожской области и Днепра, в июне – в Харьковском, Полтавском, Сумском и Старобельском СИЗО. В СИЗО Одессы две платные камеры появились в августе. В Киевском СИЗО с мая 2021 года есть камеры со стационарными телефонами и кнопкой вызова охраны.

Летом 2020 года Малюська сообщил о новой услуге Минюста – подарочном сертификате на нахождение в платной камере СИЗО с улучшенными условиями. Стоимость сертификата может колебаться от 1 тыс. до 12 тыс. грн. За первые часы после запуска услуги было приобретено по меньшей мере четыре таких сертификата, которые принесли 28 тыс. грн.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова просила суд признать противоправным и недействительным приказ Минюста о платных камерах. Она считала, что проект, в рамках которого запустили услугу платных камер в СИЗО, содержит дискриминационные положения

В июле 2021 года Малюська показал в Facebook, как бесплатная камера Лукьяновского следственного изолятора выглядит после свежего ремонта. Чтобы облагородить камеру, Минюст потратил более 67 тыс. грн из средств, полученных за счет платных камер.

Теги: Киев, СИЗО, заключенные, Минюст, пострадавшие, ранение, Лукьяновское СИЗО, Денис Малюська
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