В платной камере Лукьяновского СИЗО, которую презентовал Малюська, порезали заключенного – СМИ

Пострадавший попал не в одиночную камеру, вместе с ним находился мужчина, который проявлял к заключенному неприязнь, высказывал надуманные претензии, а однажды порезал руку Кириченко ножом, сообщает адвокат заключенного Дарья Шевченко.

Как у напавшего оказалось холодное оружие в камере – неизвестно. Раненый утверждает, что администрация СИЗО заставила его подписать заявление о самостоятельно нанесенных повреждениях.

"Его там зашили, шунтировали вену, у него связка разрезана. А потом... предложили компромисс: теперь он сидит в безопасности и больше такого не повторится, но он должен написать заявление, что он сам случайно три раза упал на нож", – рассказала Шевченко изданию "Страна".

Защита Кириченко утверждает, что хотела 21 декабря обратиться в департамент исполнения наказаний, однако там сообщили о корпоративе и о том, что заявления уже не принимаются. В итоге жалобу приняли лишь после обещаний адвокатов обратиться в средства массовой информации.