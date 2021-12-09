Кабмин Украины продлил проект платных СИЗО

С начала реализации проекта услугой воспользовались 1099 раз, общая сумма доходов составила более 6 млн грн.

"Благодаря реализации проекта отремонтировано 108 бесплатных камер на 716 койко-мест, дает информацию Минюст", – отметил нардеп.

Контекст:

Первые платные камеры появились 8 мая 2020 года в СИЗО Киева. В них за отдельную плату предоставляют улучшенные условия: большую площадь, холодильник, телевизор и столовые приборы. Министр юстиции Денис Малюська отмечал, что полученные за них деньги должны пойти на ремонт старых помещений, и регулярно показывает в Facebook бесплатные камеры, отремонтированные на эти средства.

Предполагалось, что пилотный проект по открытию платных камер продлится до 31 декабря 2021 года.

С мая 2020 года платные камеры начали предлагать в Киевском, Львовском, Черниговском СИЗО, а также в СИЗО Запорожья, Запорожской области и Днепра, в июне – в Харьковском, Полтавском, Сумском и Старобельском СИЗО. В СИЗО Одессы две платные камеры появились в августе. В Киевском СИЗО с мая 2021 года есть камеры со стационарными телефонами и кнопкой вызова охраны.

Летом 2020 года Малюська сообщил о новой услуге Минюста – подарочном сертификате на нахождение в платной камере СИЗО с улучшенными условиями. Стоимость сертификата может колебаться от 1 тыс. до 12 тыс. грн. За первые часы после запуска услуги было приобретено по меньшей мере четыре таких сертификата, которые принесли 28 тыс. грн.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова просила суд признать противоправным и недействительным приказ Минюста о платных камерах. Она считала, что проект, в рамках которого запустили услугу платных камер в СИЗО, содержит дискриминационные положения.

11 июня стало известно, что Окружной административный суд Киева закрыл дело против Министерства юстиции о платных камерах в следственных изоляторах, создание которых обжаловала Денисова.