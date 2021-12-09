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"Душа просит чего-то яркого". Малюська показал дизайн нового СИЗО во Львове

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Новый изолятор будет состоять из пяти режимных корпусов
Новый изолятор будет состоять из пяти режимных корпусов
Фото: Denis Malyuska / Facebook

Министр юстиции Украины Денис Малюська 9 декабря опубликовал в Facebook проект дизайна будущего следственного изолятора, который планируют построить на окраине Львова.

По словам Малюськи, проектирование СИЗО – на финальном этапе, средства на строительство Минюст планирует привлечь от распродажи тюрем в рамках проекта приватизации.

"Погода пасмурная, дождливая, на дорогах пробки, душа просит чего-то яркого и теплого... Ну и ок, подумал я и выкладываю иллюстрации дизайна будущего Львовского СИЗО. Большое строительство тюрем начнется уже скоро", – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1574877362892980&id=100011121947008

Контекст:

Львовская мэрия согласовала строительство нового СИЗО на окраине города в марте 2021 года, его площадь составит 8,3 га. Изолятор будет состоять из пяти режимных корпусов, больницы на 150 мест, спортзала, сборного и следственного отделения, сообщает Zaхid.net

Одновременно в новом СИЗО сможет находиться 720 мужчин и 70 женщин. Также на территории изолятора будут столовая, баня, клуб, магазин, пекарня и сектор максимального уровня безопасности на 50 человек. Кроме того, в СИЗО предусмотрены прогулочные зоны для мужчин, женщин, матерей с детьми, инфекционных больных и для занятий спортом.

Первые платные камеры появились 8 мая 2020 года в СИЗО Киева. В них за отдельную плату предоставляют улучшенные условия: большую площадь, холодильник, телевизор и столовые приборы. Министр юстиции Денис Малюська отмечал, что полученные за них деньги должны пойти на ремонт старых помещений, и регулярно показывает в Facebook бесплатные камеры, отремонтированные на эти средства.

Предполагалось, что пилотный проект по открытию платных камер продлится до 31 декабря 2021 года.

С мая 2020 года платные камеры начали предлагать в КиевскомЛьвовскомЧерниговском СИЗО, а также в СИЗО Запорожья, Запорожской области и Днепра, в июне – в Харьковском, Полтавском, Сумском и Старобельском СИЗО. В СИЗО Одессы две платные камеры появились в августе. В Киевском СИЗО с мая 2021 года есть камеры со стационарными телефонами и кнопкой вызова охраны.

Летом 2020 года Малюська сообщил о новой услуге Минюста – подарочном сертификате на нахождение в платной камере СИЗО с улучшенными условиями. Стоимость сертификата может колебаться от 1 тыс. до 12 тыс. грн. За первые часы после запуска услуги было приобретено по меньшей мере четыре таких сертификата, которые принесли 28 тыс. грн.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова просила суд признать противоправным и недействительным приказ Минюста о платных камерах. Она считала, что проект, в рамках которого запустили услугу платных камер в СИЗО, содержит дискриминационные положения

11 июня стало известно, что Окружной административный суд Киева закрыл дело против Министерства юстиции о платных камерах в следственных изоляторах, создание которых обжаловала Денисова.

9 декабря Кабинет Министров Украины продлил срок реализации проекта платных камер в СИЗО до 22 апреля 2022 года

Теги: Львов, тюрьма, СИЗО, строительство, ремонт, Минюст, Денис Малюська
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