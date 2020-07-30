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Этим летом в Украине начнут продавать тюрьмы – Малюська

Несколько исправительных учреждений выставят на продажу в рамках проекта по сокращению количества тюрем и переноса СИЗО из центров городов, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

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Минюст собирается выставить на продажу законсервированные тюрьмы
Минюст собирается выставить на продажу законсервированные тюрьмы
Фото: depositphotos.com (архив)

Этим летом на продажу через систему "Prozorro. Продажі" могут быть выставлены первые тюрьмы, которые раньше были закрыты и законсервированы. Как сообщает правительственный портал, об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, на данный момент предусмотрено закрытие восьми тюрем: Ковельской воспитательной колонии, Устиновского, Ширяевского, Игренского исправительных центров, а также Черноморской, Желтоводской, Черкасской и Дергачевской исправительных колоний.

"Вскоре после вывоза оттуда осужденных и увольнения персонала тюрьмы будут выставлены на продажу", – отметил Малюська.

На продажу также собираются выставить другие закрытые пенитенциарные учреждения – в июне Малюська говорил, что таких тюрем в Украине 27. На вырученные от их продажи деньги, заявил Малюська, собираются построить современные учреждения.

Также министр анонсировал перенос киевского СИЗО в Бориспольской район. "Ведется подготовка к тендеру на разработку проектно-сметной документации, а дальше – тендера на ремонтно-строительные работы по реконструкции Бориспольской исправительной колонии №119, которая станет базой для нового киевского СИЗО", – отметил он.

В ноябре прошлого года Малюська анонсировал массовое сокращение количества тюрем в Украине. По его словам, это позволит направить сэкономленные средства на улучшение качества питания, быта и лечения заключенных, а также на повышение заработной платы сотрудникам пенитенциарных учреждений. 

Комментируя запуск первого этапа сокращения тюрем, министр подчеркнул, что Минюст не может позволить себе содержание тюрьмы, которая загружена на 30–40%.

4 июня пресс-служба Минюста сообщила, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3591 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", который позволит продавать законсервированные тюрьмы. Документ предусматривал, что до 70% поступлений от продажи тюрем можно использовать на новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт старой тюремной инфраструктуры.

Сейчас в статусе проекта закона сказано, что он возвращен субъекту законодательной инициативы. По словам министра, это осложнит процесс продажи "бюрократическими формальностями".

Теги: Украина, тюрьма, СИЗО, Минюст, ProZorro, тюрьмы, Денис Малюська
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