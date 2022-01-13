"Сисечки", "Конфетка". Астафьева крупным планом показала голую грудь

Артистка позирует, лежа на животе, крупным планом запечатлев лицо и голую грудь.

"Все, кто пишет, что я уже не та, теперь тусуются в одном кафе под названием "Бан", – заявила Астафьева в подписи к публикации.

"Сисечки", – написали фолловеры.

"Конфетка", – отреагировали в сети.

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Контекст:

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным.

В 2007 году Никитин предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.

В 2008 году выиграла титул Playmate of the Month (модель, чью фотографию помещают на развороте журнала) юбилейного журнала Playboy.

В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.