"Кружевное бесстыдство", "Нереальная". 42-летняя Ефросинина показала фигуру в красном нижнем белье

"Тогда я мыслила примерно так: не умеешь готовить, бери парня красными труселями! Стоя в примерочной самого дорогого магазина белья в Киеве и смотря на ценник кружевного "бесстыдства" на себе, я понимала, что на него пойдет вся моя месячная зарплата!" – вспоминала Ефросинина.
По ее словам, все сомнения развеяла продавец, которая сказала: "Девушка, поймите, когда на вас красное белье, вы хоть в мешке ходите, в ваших глазах и повадках безоговорочно будет сексуальность".
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За несколько часов пост 42-летней телеведущей набрал почти 37 тыс. лайков и больше 300 комментариев.
"Боже, какая фигура", – прокомментировала фото katherina_tk.
"Нереальная. С годами, как хорошее вино", – считает lorasolnce.
"Мария, пощадите", – попросила olesia_serdiuk.
Маша Ефросинина роилась 25 мая 1979 года в Керчи. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, факультет иностранных языков (специальность – переводчик английского и испанского языков).
Как телеведущая дебютировала в конце 1990-х в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем". Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала на YouTube – программы "Экзамен", "Вопрос – ответ", "Взрослые девочки", "О них все говорят".
Ефросинина и Хромаев поженились в 2003 году. Спустя год у них родилась дочь Нана, а в 2014-м – сын Александр.
Ефросинина является амбассадором бренда brabrabra c июля 2021 года. В сентябре она признавалась, что испытывала стресс, снимаясь в нижнем белье.