"Кружевное бесстыдство", "Нереальная". 42-летняя Ефросинина показала фигуру в красном нижнем белье

Маша Ефросина призналась, что первое красное нижнее белье купила после знакомства с будущим мужем Фото: mashaefrosinina / Instagram

"Тогда я мыслила примерно так: не умеешь готовить, бери парня красными труселями! Стоя в примерочной самого дорогого магазина белья в Киеве и смотря на ценник кружевного "бесстыдства" на себе, я понимала, что на него пойдет вся моя месячная зарплата!" – вспоминала Ефросинина.

По ее словам, все сомнения развеяла продавец, которая сказала: "Девушка, поймите, когда на вас красное белье, вы хоть в мешке ходите, в ваших глазах и повадках безоговорочно будет сексуальность".

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За несколько часов пост 42-летней телеведущей набрал почти 37 тыс. лайков и больше 300 комментариев.

"Боже, какая фигура", – прокомментировала фото katherina_tk.

"Нереальная. С годами, как хорошее вино", – считает lorasolnce.

"Мария, пощадите", – попросила olesia_serdiuk.