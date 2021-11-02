Бульвар Шоубиз
 
02 ноября, 2021
 
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"Ну какие балдежные". Ефросинина в мини-бикини показала романтическое видео с мужем на Мальдивах

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Маша Ефросинина и Тимур Хромаев поженились в 2003 году, у пары двое детей
Маша Ефросинина и Тимур Хромаев поженились в 2003 году, у пары двое детей
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская телеведущая Маша Ефросинина 1 ноября запостила в Instagram ролик недавнего отдыха с мужем, бизнесменом Тимуром Хромаевым, на Мальдивах. На видео она в мини-бикини обнимается с супругом в бассейне, пока идет дождь.

"Кажется, теперь я полюбила дождь…" – подписала видео Ефросинина и добавила хештег "любовь".

Ролик набрал почти 47 тыс. просмотров.

"Шикарно выглядите, Маша!" – написала boguslavo4ka_1.

"Ну какие балдежные", – считает your.gorgeo.us.

"Очень красиво и нежно", – прокомментировала g.granad.06.

Контекст:

Ефросинина и Хромаев поженились в 2003 году, а в 2004-м у них родилась дочь Нана. Сейчас она учится в канадском колледже.

В 2013 году Ефросинина и Хромаев приняли решение расстаться. На момент расставания супруги считали отношения исчерпанными. Спустя год пара возобновила отношения, начав жить вместе. В 2014-м году у них родился сын Александр. 

Теги: дождь, Мальдивы, Тимур Хромаев, отдых, Маша Ефросинина, бикини, объятия, бассейн
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