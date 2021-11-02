"Ну какие балдежные". Ефросинина в мини-бикини показала романтическое видео с мужем на Мальдивах

"Кажется, теперь я полюбила дождь…" – подписала видео Ефросинина и добавила хештег "любовь".

Ролик набрал почти 47 тыс. просмотров.

"Шикарно выглядите, Маша!" – написала boguslavo4ka_1.

"Ну какие балдежные", – считает your.gorgeo.us.

"Очень красиво и нежно", – прокомментировала g.granad.06.

Контекст:

Ефросинина и Хромаев поженились в 2003 году, а в 2004-м у них родилась дочь Нана. Сейчас она учится в канадском колледже.

В 2013 году Ефросинина и Хромаев приняли решение расстаться. На момент расставания супруги считали отношения исчерпанными. Спустя год пара возобновила отношения, начав жить вместе. В 2014-м году у них родился сын Александр.