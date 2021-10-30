"Запаковывали всем павильоном". Ефросинина примерила соблазнительное латексное платье

"Сегодня в шоу "Маскарад" на "1+1" у меня не только платье, в которое меня запаковывали всем павильоном, но и два новых героя – взрыв мозга!" – подписала она снимок.

Новый выпуск "Маскарад" выйдет в эфир сегодня в 20.20.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

"Связалась с Поляковой. Маша, не дружи с ней, она тебя плохому научит!" – прокомментировала aleksei777777777777.

"Неприлично идеальная фигура", – добавила mekantsedalova.