"Запаковывали всем павильоном". Ефросинина примерила соблазнительное латексное платье

"Сегодня в шоу "Маскарад" на "1+1" у меня не только платье, в которое меня запаковывали всем павильоном, но и два новых героя – взрыв мозга!" – подписала она снимок.
Новый выпуск "Маскарад" выйдет в эфир сегодня в 20.20.
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"Связалась с Поляковой. Маша, не дружи с ней, она тебя плохому научит!" – прокомментировала aleksei777777777777.
"Неприлично идеальная фигура", – добавила mekantsedalova.
Маша Ефросинина в качестве телеведущей дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем". Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала в YouTube и занимается благотворительностью.
Сейчас Ефросинина является одной из участниц шоу "Маскарад".