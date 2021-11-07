"Сейчас ослепну от твоей красоты". Ефросинина засветила длинные ноги в платье с глубоким разрезом

Ефросинина в качестве телеведущей дебютировала в программе "Счастливый звонок" Фото: mashaefrosinina / Instagram

В ролике телеведущая предстала в длинном черном платье в горошек с глубоким разрезом. Дополнила она образ высокими сапогами и кожаной курткой.

В таком виде Ефросинина элегантно прошлась по столичному парку.

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"Это законно быть такой красоткой?" – спрашивает yuliia.stelmakh.

"Маша, этот разрез! Вы шикарна в этом платье", – отметила helen_davis_.

"Сейчас ослепну от твоей красоты", – восхитилась образом телеведущей nataliya_egorchenko.

"Сногсшибательная", – написала alla.bublyk.