"Сейчас ослепну от твоей красоты". Ефросинина засветила длинные ноги в платье с глубоким разрезом

В ролике телеведущая предстала в длинном черном платье в горошек с глубоким разрезом. Дополнила она образ высокими сапогами и кожаной курткой.
В таком виде Ефросинина элегантно прошлась по столичному парку.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Это законно быть такой красоткой?" – спрашивает yuliia.stelmakh.
"Маша, этот разрез! Вы шикарна в этом платье", – отметила helen_davis_.
"Сейчас ослепну от твоей красоты", – восхитилась образом телеведущей nataliya_egorchenko.
"Сногсшибательная", – написала alla.bublyk.
Маша Ефросинина в качестве телеведущей дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем". Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала в YouTube и занимается благотворительностью.
Сейчас Ефросинина является одной из участниц шоу "Маскарад".