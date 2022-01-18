  "Мой Тимур полез в драку. Я переживала, что его просто убьют". Ефросинина рассказала о домогательствах иностранца в присутствии мужа

Ефросинина не уточнила, в каком году это произошло.

"Полночь, все гуляют. Нам навстречу шла компания – наверное, человек 12 парней, афроамериканцев. И один из них схватил меня за пятую точку. Мой Тимур полез в драку с этими людьми. Это одна из самых страшных сцен в моей жизни. Я ненавижу Амстердам. И я очень переживала, что его просто убьют. Но полиция была рядом", – поделилась воспоминаниями ведущая.

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Контекст:

Маша Ефросинина родилась 25 мая 1979 года в Керчи. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, факультет иностранных языков (специальность – переводчик английского и испанского языков).

Как телеведущая дебютировала в конце 1990-х в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем". Сейчас снимает интервью для своего канала на YouTube – программы "Экзамен", "Вопрос – ответ", "Взрослые девочки", "О них все говорят".

Ефросинина и Хромаев поженились в 2003 году. Пара воспитывает двух детей: дочь Нану (2004) и сына Александра (2014).