  "Он достал из штанин что-то непонятное. Сказал: "Потрогаешь – отпущу". Певица Alyosha рассказала о домогательствах старшеклассника

Alyosha: Мне было 13 лет. Я шла в гости к подружке. В пролете между этажами стоял парень Фото: alyoshasinger / Instagram

"Мне было 13 лет. Я шла в гости к подружке, которая жила в соседнем подъезде. В пролете между 3-м и 4-м этажами стоял парень. Возможно, класс 10-й или 11-й. И он мне не давал выйти. Сначала я думала, мы просто случайно столкнулись, но это было не случайно – он схватил меня за плечи, держал и, прощу прощения, достал из "широких штанин", как говорят, что-то такое непонятное. Я до сих пор, когда мне уже 35 лет, даже не знаю, что это было. Даже не хочу описывать это, потому что это психически больной человек что-то себе там создал. Он сказал: "Потрогаешь – отпущу", – рассказала она.

По словам певицы, ей удалось вырваться.

"Побежала наверх и начала звонить во все квартиры. В первые двери, которые открылись, я забежала и начала закрывать все замки. Я боялась выйти, попросила позвонить домой, чтобы братья за мной пришли", – призналась Alyosha.

Артистка отметила, что не думала тогда о том, чтобы привлечь этого человека к ответственности.

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Видео: Телеканал LIVE / YouTube