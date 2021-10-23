"Открывает чакры". Alyosha похвасталась стройной фигурой в белье

"Настроение женщины зависит от красивого белья? А может, от шляпки? Думаю, настроение не зависит от одежды и аксессуаров. Но всегда приятно надевать то, что открывает чакры", – подписала певица фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger)

"Очень красивая", – прокомментировал denis_47778.

"Шляпка отлично дополняет образ", – добавила oksanasurovegina6.