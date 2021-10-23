Бульвар Шоубиз
 
23 октября, 2021
 
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"Открывает чакры". Alyosha похвасталась стройной фигурой в белье

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Alyosha: Думаю, настроение не зависит от одежды и аксессуаров
Alyosha: Думаю, настроение не зависит от одежды и аксессуаров
Фото: alyoshasinger / Instagram

Украинская певица Alyosha 22 октября поделилась в Instagram фото в нижнем белье.

"Настроение женщины зависит от красивого белья? А может, от шляпки? Думаю, настроение не зависит от одежды и аксессуаров. Но всегда приятно надевать то, что открывает чакры", – подписала певица фото.

"Очень красивая", – прокомментировал denis_47778.

"Шляпка отлично дополняет образ", – добавила oksanasurovegina6.

Контекст:

Настоящее имя Alyosha – Алена Тополя. Она окончила факультет эстрадного вокала в Киевском национальном университете культуры и искусств. В 2010 году была отобрана для конкурса "Евровидение", где заняла 10-е место.

Теги: Alyosha, певица, белье
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