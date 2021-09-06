Alyosha рассказала, как возвращалась в форму после рождения дочери

"После рождения старшего сына Ромы вернулась к привычному весу 50 кг через четыре месяца, после рождения Марка – через полгода. А сейчас понадобилось еще больше времени – восемь месяцев. Сбросить лишние килограммы было гораздо сложнее. Однако никаких особых рецептов у меня нет. Просто с тремя детьми столько дел, что не всегда успеваешь поесть", – сообщила артистка.

Контекст: Alyosha (Алена Тополя) в 2013 году вышла замуж за фронтмена украинской группы "Антитіла" Тараса Тополю в 2013 году. Пара воспитывает двоих сыновей, Романа (2013) и Марка (2015), а также дочь Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.