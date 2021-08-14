"Чудо-женщина", "Какая красавица". Alyosha в ультракоротком платье снялась на крыше

"Так высоко поднялась. От такой красоты голова кружится", – подписала она фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger)

На крыше торгового центра певица оказалась в рамках рекламной кампании благотворительной экскурсии "Киев на высоте" – совместной акции от Gulliver, "Интересного Киева" и фонда "Таблеточки". Стоимость билета – 400 грн. Часть средств с каждого билета передается фонду "Таблеточки" для помощи онкобольным детям.

Скриншот: alyoshasinger / Instagram

"Еще и на каблуках. Чудо-женщина – не амазонка, а украинка", – прокомментировал ivan_dubyna.

"Какая же вы красавица", – добавила tatiana.kovalishina.