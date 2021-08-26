"Просто роскошная", "Нереальная". Alyosha позировала на скале без бюстгальтера

Alyosha: У женщины обязательно должно быть платье Фото: alyoshasinger / Instagram

Во время съемки артистка продемонстрировала два платья – длинное белое с разрезом и оранжевое с открытой спиной, оголяющее бедра. Артистка отметила, что фотосессия проходила на Кипре.

"У женщины обязательно должно быть платье. Не то, в котором можно забрать детей из садика, и не то, которое подойдет под кроссовки, а особенное", – написала артистка.

"Просто роскошная", – оценили образы певицы поклонники.

"Нереальная", – прокомментировали фото подписчики певицы.

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