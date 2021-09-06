"Грудь видно", "Это мать троих детей". Alyosha засветила соски в белом латексе

Alyosha: Вы же согласны, что музыка никого не оставляет равнодушным? Фото: alyoshasinger / Instagram

"Песня – вспышка эмоций, чувств, ощущений. В каждом песня пробуждает что-то свое. Однако вы же согласны, что музыка никого не оставляет равнодушным?" – написала она.

На фото исполнительница запечатлена в белом сильно облегающем топе из белого латекса. Под тканью выделяются соски.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger)

"Грудь видно", – прокомментировал подписчик arseni__777.

"Это мать троих детей. Шикарная", – отметила nulicska.