"Самая лучшая". 52-летняя Лопес наклонилась перед камерой, выставив грудь

"Эта жизнь Dolce&Gabbana. Снимаем что-то сегодня", – написала она.

Лопес показала, как ей делают макияж. На одном из фото она запечатлена наклонившейся вперед перед камерой, демонстрируя грудь в глубоком декольте.

"Самая лучшая", – прокомментировала подписчица fabataielo.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина "Стриптизерши".