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06 сентября, 2021
 
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"Самая лучшая". 52-летняя Лопес наклонилась перед камерой, выставив грудь

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Лопес: Эта жизнь Dolce&amp;Gabbana
Лопес: Эта жизнь Dolce&Gabbana
Фото: jlo / Instagram

52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес 5 сентября опубликовала в Instagram бэкстейдж-фото новой съемки для итальянского бренда Dolce&Gabbana.

"Эта жизнь Dolce&Gabbana. Снимаем что-то сегодня", – написала она. 

Лопес показала, как ей делают макияж. На одном из фото она запечатлена наклонившейся вперед перед камерой, демонстрируя грудь в глубоком декольте.

"Самая лучшая", – прокомментировала подписчица fabataielo.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина "Стриптизерши".

Теги: Дженнифер Лопес, певица, фото, макияж, декольте
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