"Какая красивая и счастливая пара". Alyosha позировала в объятиях мужа

Во время съемки артистка сменила два наряда – сперва она позировала в белом обтягивающем платье с пышными рукавами, а после переоделась, представ в кадре в оранжевом платье на бретельках и с вырезом, оголяющим бедро.
"Каким счастливым был бы мир, если бы каждый в нем встретил свою любовь", – подписала снимки артистка.
"Какая красивая и счастливая пара", – отреагировали фолловеры.
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Alyosha (Алена Кухар) и Тарас Тополя поженились в 2013 году. Пара воспитывает двоих сыновей, Романа (2013) и Марка (2015), а также дочь Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.