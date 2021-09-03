"Какая красивая и счастливая пара". Alyosha позировала в объятиях мужа

Во время съемки артистка сменила два наряда – сперва она позировала в белом обтягивающем платье с пышными рукавами, а после переоделась, представ в кадре в оранжевом платье на бретельках и с вырезом, оголяющим бедро.

"Каким счастливым был бы мир, если бы каждый в нем встретил свою любовь", – подписала снимки артистка.

"Какая красивая и счастливая пара", – отреагировали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger)