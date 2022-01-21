Мамедов: Прокуратура АРК направила в суд 180 обвинений по бывшим правоохранителям

"Прокуратурой АРК Крым уже направлены в суды 180 обвинений о преступлениях против основ национальной безопасности, сообщено о подозрении 527 лицам", – проинформировал он.

Стосовно 21 501 колишніх працівників правоохоронних органів АР Крим та Севастополя факт причетності до вчинення держзради перевіряється. @Crimea_Prok вже направлено до суду обвинувачень про злочини проти основ національної безпеки - 180. Повідомлено про підозру 527 особам. https://t.co/hOdJSzw58f

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2016 году Генеральная прокуратура Украины начала расследование перехода прокуроров Крыма на работу в незаконно созданные на полуострове органы.

В июле 2018 года начальник управления прокуратуры АРК Светлана Блудова сообщала, что будет проверена причастность каждого крымского госслужащего к совершению государственной измены.