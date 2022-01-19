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Если бы Чорновил победил, мы бы потеряли не только Крым, а намного больше территорий – историк Грицак. Видео

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По словам Грицака, приход к власти националистов может привести к гражданской войне в стране
По словам Грицака, приход к власти националистов может привести к гражданской войне в стране
Фото: Ярослав Грицак / Facebook

Если бы на президентских выборах в Украине в 1991 году победил Вячеслав Чорновил, Украина бы потеряла гораздо больше территорий, чем сегодня. Об этом заявил историк, профессор Ярослав Грицак в программе "Рандеву", опубликованной 15 января на странице в YouTube "5 канала".

По словам Грицака, приход к власти националистов может привести к гражданской войне в стране.

"В тех странах, где к власти пришли националисты, была гражданская война. Видим, [первый президент Грузии Звиад] Гамсахурдия... Хочу предостеречь – я голосовал за Чорновила тогда. Если бы Чорновил тогда победил, мы бы потеряли не только Крым, мы бы потеряли намного больше территорий. Потому что тогда русскоязычная часть не была готова к полностью независимой Украине", – сказал историк.

Первому президенту Украины Леониду Кравчуку, победившему в 1991 году Чорновила, будут ставить памятники и вспоминать с благодарностью, убежден Грицак.

"С течением времени мы все-таки будем больше замечать Кравчука и будем ставить ему памятники, потому что все-таки я считаю, что из всех президентов, которых мы имели, он оказал наибольшее влияние или задал вектор развития Украины, который мы сейчас имеем, в положительном смысле. Но за что мы должны уважать Кравчука – за то, что он спокойно отдал власть в 1994 году. Без злоупотреблений властью, без административного давления. Почему это важно? Потому что он сделал то, что не могла сделать Россия – он запустил механизм смены элиты", – подчеркнул историк.

Он добавил, что в Украине политическая элита меняется с каждыми выборами, в отличие от России или Беларуси.

ВИДЕО
Видео: 5 канал / YouTube
Контекст:

Вячеслав Чорновил родился в селе Ерки (сейчас – Черкасская область) 24 декабря 1937 года. Возглавлял "Народний рух України". В 1991 году был кандидатом в президенты, проиграл Леониду Кравчуку, получив 23,27% голосов. Он был советским диссидентом, одним из лидеров украинского национально-демократического освободительного движения конца 80-х – 90-х годов XX века.

Политик погиб 25 марта 1999 года в автокатастрофе под Киевом. Toyota Чорновила столкнулась с груженным зерном КамАЗом, который разворачивался на дороге. В ДТП погиб и водитель политика Евгений Павлов, пресс-секретарь политика Дмитрий Понамарчук получил тяжелые травмы.

Сразу после смерти политика экс-глава МВД Юрий Кравченко объявил, что гибель Чорновила – это несчастный случай. Соратники погибшего политика называли случившееся политическим убийством, указывали на неэффективное расследование, отказ от допроса свидетелей и уничтожение документов. В 2000-х следствие несколько раз возобновлялось, однако версия о несчастном случае так и не была опровергнута. Гибель Чорновила никогда не расследовалась как убийство.

В 2014 году Бориспольский горрайонный суд Киевской области признал аварию обычным ДТП и закрыл дело против водителя КамАЗа по истечении срока давности. Родные Чорновила подали апелляцию и выиграли ее.

В августе 2014 года прокуратура возобновила расследование гибели Чорновила.

В феврале 2017 года более 300 народных депутатов просили тогдашнего генерального прокурора Юрия Луценко взять под личный контроль расследование убийства Чорновила, заявлял народный депутат из фракции Блока Петра Порошенко, замглавы "Народного руху" Виктор Кривенко.

Понамарчук, который находился в одном автомобиле с Чорновилом в тот день и получил тяжелые травмы, в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман предположил, что автокатастрофа была убийством. "За 18 лет ничего иного не доказано, поэтому я говорю, что это убийство. Если не доказано что-либо другое, что это было случайное дорожно-транспортное происшествие", – сказал он.

В марте 2021 года в МВД сообщили, что расследование обстоятельств гибели Чорновила продолжается. Комплексная судебно-медицинская, транспортно-трасологическая и автотехническая экспертиза, которая длилась с января 2017-го по октябрь 2018-го, пришла к выводу, что повреждения, которые были обнаружены на теле Чорновила, "сформировались в результате травмирования пассажира, находившегося в салоне транспортного средства при столкновении автомобиля с препятствием".

Подтверждения теории, что Чорновил был смертельно травмирован уже после ДТП, в том числе версии о повреждении кастетом, экспертиза, отработав имеющиеся материалы, не нашла, однако полностью ее тоже не исключила.

Политолог, экс-нардеп Тарас Чорновил неоднократно заявлял, что считает гибель своего отца политическим убийством. Однако в версию с добиванием предположительно выжившего в ДТП политика кастетами он не верит. В 2017 году Чорновил пояснял, что эта версия, которую в какой-то момент "начали массово раскручивать", возникла из материалов одного из экспертов, заключившего, что "на черепе есть необъяснимые трещины".

"Эта версия выглядела серьезной до того момента, пока не началось судебное следствие. Милицейское следствие было настолько фальсифицировано, что не о чем даже говорить. Но мы в определенный момент добились проведения серьезных допросов в суде и установили, что физически сделать это было невозможно", – сообщил Чорновил-младший.

По его словам, Вячеслав Чорновил, "судя по всему, погиб сразу".

Теги: Украина, Ярослав Грицак, Вячеслав Чорновил, националисты, президент
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