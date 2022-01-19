Если бы Чорновил победил, мы бы потеряли не только Крым, а намного больше территорий – историк Грицак. Видео

По словам Грицака, приход к власти националистов может привести к гражданской войне в стране Фото: Ярослав Грицак / Facebook

По словам Грицака, приход к власти националистов может привести к гражданской войне в стране.

"В тех странах, где к власти пришли националисты, была гражданская война. Видим, [первый президент Грузии Звиад] Гамсахурдия... Хочу предостеречь – я голосовал за Чорновила тогда. Если бы Чорновил тогда победил, мы бы потеряли не только Крым, мы бы потеряли намного больше территорий. Потому что тогда русскоязычная часть не была готова к полностью независимой Украине", – сказал историк.

Первому президенту Украины Леониду Кравчуку, победившему в 1991 году Чорновила, будут ставить памятники и вспоминать с благодарностью, убежден Грицак.

"С течением времени мы все-таки будем больше замечать Кравчука и будем ставить ему памятники, потому что все-таки я считаю, что из всех президентов, которых мы имели, он оказал наибольшее влияние или задал вектор развития Украины, который мы сейчас имеем, в положительном смысле. Но за что мы должны уважать Кравчука – за то, что он спокойно отдал власть в 1994 году. Без злоупотреблений властью, без административного давления. Почему это важно? Потому что он сделал то, что не могла сделать Россия – он запустил механизм смены элиты", – подчеркнул историк.

Он добавил, что в Украине политическая элита меняется с каждыми выборами, в отличие от России или Беларуси.

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Видео: 5 канал / YouTube