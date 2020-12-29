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ПОЛИТИКА

В ВСУ появился полк имени Чорновила

76-му отдельному полку связи радиотехнического обеспечения Воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование в честь лидера "Народного руху України" Вячеслава Чорновила.

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Чорновил погиб 25 марта 1999 года в автокатастрофе под Киевом
Чорновил погиб 25 марта 1999 года в автокатастрофе под Киевом
Фото: news.24tv.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении почетных наименований воинским частям Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службе транспорта. Об этом 29 декабря сообщает сайт Офиса президента.

"С целью восстановления исторических традиций национальной армии относительно названий воинских частей, а также учитывая образцовое выполнение поставленных задач и высокие показатели в боевой подготовке, 1194-му отдельному батальону радиоэлектронной борьбы Воздушных cил ВСУ присвоено почетное наименование в честь атамана Кирилла Бондарука", – говорится в сообщении.

76-му отдельном полку связи радиотехнического обеспечения Воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование в честь лидера "Народного руху України" Вячеслава Чорновила.

Помимо этого, 36-й дорожно-восстановительный полк Государственной специальной службы транспорта получил почетное наименование "Конотопский", а 26-я отдельная бригада Государственной специальной службы транспорта – наименование "Днепровская".

Лидер "Народного руху України" Вячеслав Чорновил погиб 25 марта 1999 года в автокатастрофе под Киевом. Сразу после смерти политика экс-глава МВД Юрий Кравченко объявил, что гибель Чорновила – это несчастный случай.

23 апреля 2014 года суд Киевской области отправил дело о гибели Чорновила на дополнительное расследование. Суд удовлетворил жалобу пострадавших по делу Чорновила и отменил предыдущее решение Бориспольского суда от 21 января 2014 года о закрытии дела из-за срока давности.

В августе 2014 года прокуратура возобновила расследование гибели Чорновила.

В феврале 2017 года более 300 народных депутатов просили тогдашнего генерального прокурора Юрия Луценко взять под личный контроль расследование убийства Чорновила, заявлял народный депутат из фракции Блока Петра Порошенко, замглавы "Народного руху" Виктор Кривенко.

Теги: Украина, Вячеслав Чорновил, Владимир Зеленский, ВСУ, традиции
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