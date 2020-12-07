Несколько бригад ВСУ будет достаточно не только для остановки венгерской агрессии на Закарпатье, но и для принуждения этой страны к миру

Руководитель "Правого сектора" в 2013–2015 годах. С 2016 года – лидер движения "Державницька ініціатива Яроша". Бывший народный депутат.
По Закарпатью.
Мой папа – Ярош Анатолий Дмитриевич – участвовал в "подавлении контрреволюционного мятежа" в Венгрии в 1956 году.
Он отбывал срочную трехлетнюю службу на Кавказе и, когда "советская родина" дала приказ, поехал в Будапешт и что-то делал там такое, чтобы венгры остались в сфере влияния кремлевской империи.
Мне малому рассказывал об этом мало (разве что где-то когда-то выпьет 100 граммов) и явно своим участием в этих событиях не гордился...
В это же время в 1956 году несколько подразделений, сформированных из украинских националистов, находящихся за рубежом, тоже участвовали в этой маленькой войне на стороне восставшего венгерского народа, прикрывая мосты через Дунай между Будой и Пештом. И, имея большой боевой опыт, достаточно успешно проводили операции против намного превосходящих сил советских войск и их сателлитов. Наконец, эти подразделения организованно отступили...
Для полноты картины надо упомянуть еще два эпизода из истории украинского-венгерских отношений.
Первый. Венгрия была одним из самых верных союзников гитлеровской Германии, а следовательно, и развязывателем Второй мировой войны. В марте 1939 года коварно и провокационно напала на только что провозглашенную Карпатскую Украину и уничтожила ее, проведя этнические чистки...
Второй. Во время Второй мировой войны военные соединения и части венгерской оккупационной армии в основном находились на территории Украины, проводя не только фронтовые боевые действия, но и карательные операции против местного населения. Фактов достаточно...
Теперь же "великий лидер" венгерского народа Орбан все делает для того, чтобы в XXI веке столкнуть в угоду теперь уже не Берлину, а Москве венгерский и украинский народы...
Все годы, когда к власти в Венгрии пришел Орбан со своей кликой, мы – украинцы – наблюдаем попытки восстановить так называемую "Большую Венгрию", разведя в государствах-соседях межнациональную рознь, в том числе на украинском Закарпатье...
Видим попытки потомков подгитлеровской Венгрии снова использовать провокации против Украины, которая уже седьмой год сдерживает агрессию кремлевской империи на востоке и юге Украины, для "удара в спину" нашему государству (недавний видеоролик с якобы "агрессивным членом" "Правого сектора" тому подтверждение)...
В связи с вышесказанным можно сделать несколько выводов:
В конце концов, господа венгры, оно вам надо? Лучше историю оставить историкам. Давайте жить дружно!
Источник: Дмитро Ярош / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора