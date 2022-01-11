Соратник Навального объяснил его слова о том, что "Крым – это не бутерброд"

Навальный заявлял, что действия президента РФ в Крыму – это не геополитика, а "личная месть Путина украинскому народу" Фото: EPA

"Я понимаю, что многие в Украине обозлены и обижены на Россию за всю эту агрессию, имперскую политику [президента РФ Владимира] Путина. Это можно понять. Но из-за этого часто рисуют образ врага из всех русских, выдергивая цитаты из контекста. Например, про "Крым – не бутерброд" – самая яркая история, ее переврали как только можно. Он говорил всего лишь о том, что хотя он осуждает аннексию Крыма, технический возврат Крыма Украине – это исключительно сложная операция", – отметил Милов.

По его словам, если в России кто-то выступит с инициативой возвращения полуострова, "это немедленно вызовет в стране крупнейший политический кризис".

"Скорее всего, правительство, которое попытается вернуть Крым Украине, 24 часа не продержится. И много еще чего. Вот об этом говорил Навальный. Но в Украине не любят обсуждать сложную сторону этого вопроса и трудности, которые нам Путин создал", – сказал он.

Милов заявил, что в России имперскую политику Путина никто не поддерживает.