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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Соратник Навального объяснил его слова о том, что "Крым – это не бутерброд"

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Навальный заявлял, что действия президента РФ в Крыму это не геополитика, а "личная месть Путина украинскому народу"
Навальный заявлял, что действия президента РФ в Крыму – это не геополитика, а "личная месть Путина украинскому народу"
Фото: EPA

Российский политик Владимир Милов заявил, что слова оппозиционера Алексея Навального об оккупированном РФ Крыме были неправильно интерпретированы. Об этом Милов сказал 10 января в эфире телеканала "Украина 24".

"Я понимаю, что многие в Украине обозлены и обижены на Россию за всю эту агрессию, имперскую политику [президента РФ Владимира] Путина. Это можно понять. Но из-за этого часто рисуют образ врага из всех русских, выдергивая цитаты из контекста. Например, про "Крым – не бутерброд" – самая яркая история, ее переврали как только можно. Он говорил всего лишь о том, что хотя он осуждает аннексию Крыма, технический возврат Крыма Украине – это исключительно сложная операция", – отметил Милов.

По его словам, если в России кто-то выступит с инициативой возвращения полуострова, "это немедленно вызовет в стране крупнейший политический кризис".

"Скорее всего, правительство, которое попытается вернуть Крым Украине, 24 часа не продержится. И много еще чего. Вот об этом говорил Навальный. Но в Украине не любят обсуждать сложную сторону этого вопроса и трудности, которые нам Путин создал", – сказал он.

Милов заявил, что в России имперскую политику Путина никто не поддерживает.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В марте 2014 года Навальный заявлял, что действия президента РФ в Крыму, по его мнению, – это не геополитика, а "личная месть Путина всему украинскому народу, который своей революцией подал плохой пример россиянам".

В октябре того же года Навальный сказал, что Крым останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины. "Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?" – сказал тогда оппозиционер.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 января 2021 года заявил, что России придется извиняться за аннексию Крыма. "Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем ненадкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий", – сказал Кулеба.

Теги: Россия, Крым, Украина, оппозиция, Алексей Навальный, правительство, аннексия, революция, кризис, Владимир Милов, Дмитрий Кулеба, политика
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