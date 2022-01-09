ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Оккупанты пытаются создать агентурную сеть среди крымских татар, используя пытки – Чубаров

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Чубаров: Российские оккупанты рассматривают пытки как возможность создать свою агентурную сеть среди крымскотатарского народа
Чубаров: Российские оккупанты рассматривают пытки как возможность создать свою агентурную сеть среди крымскотатарского народа
Фото: uacrisis.org

Федеральная служба безопасности России пытается вербовать крымских татар на оккупированном полуострове, запугивая и применяя к ним пытки. Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире телеканала "Дом" 7 января.

Так, отметил он, оккупанты пыталась завербовать жителя полуострова Куртумера Чалгозова. Его 14 декабря задержали в собственном доме, увезли в неизвестном направлении и под угрозой тюремного заключения заставили подписать согласие о сотрудничестве с ФСБ.

Чалгозов решился рассказать об этом после того, как услышал историю активиста Наримана Аметова, которого пытали током.

"Захотим, говорит, сделаем так, что тебя посадят за совращение несовершеннолетних – от 15 до 20 лет", – рассказал Чалгозов.

Глава Меджлиса считает, что речь идет о последовательной стратегии оккупантов.

"Появление большего количества случаев пыток говорит о том, что российские оккупанты рассматривают пытки как возможность создать свою агентурную сеть среди крымскотатарского народа. Но своими мужественными действиями и Нариман Аметов, и Чалгозов не оставили им никакой надежды на это", – сказал Чубаров.

В обоих случаях российские оккупационные власти связывали задержания с делом о взрыве газопровода в селе Перевальном, в организации которого обвиняют первого зампредседателя Меджлиса Наримана Джелялова.

Адвокат Джелялова Николай Полозов считает, что эти случаи будут повторяться.

"Я боюсь, что это не первый и не последний случай. И это будет повторяться, к сожалению, пока российские власти чувствуют безнаказанность. Но мы видим, что цивилизованный мир пока не готов говорить о защите прав человека в Крыму. Максимум – высказывание глубокой озабоченности, но этого явно недостаточно, чтобы остановить этот конвейер пыток", – сказал он.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Теги: Рефат Чубаров, ФСБ, крымские татары, угрозы, пытки, Николай Полозов, Нариман Джелялов, задержание
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Белоснежка?" Адель позировала в алом платье с голыми плечами и яблоком в руке
"Белоснежка?" Адель позировала в алом платье с голыми плечами и яблоком в руке
"Сосиска Гарика вкуснее". Асмус честно призналась, что у бывшего мужа лучше
"Сосиска Гарика вкуснее". Асмус честно призналась, что у бывшего мужа лучше
"Опять жопу отъела", "Стара уже, а все туда же". 44-летняя Чехова позировала в постели в нижнем белье
"Опять жопу отъела", "Стара уже, а все туда же". 44-летняя Чехова позировала в постели в нижнем белье
"Самая гостеприимная вагина", "Вот это булки". Волочкова позировала в море и засветила соски в мокром купальнике
"Самая гостеприимная вагина", "Вот это булки". Волочкова позировала в море и засветила соски в мокром купальнике
"Чуваки, меня не впустили. Я – враг". Российскому тиктокеру-миллионнику отказали во въезде в Украину
"Чуваки, меня не впустили. Я – враг". Российскому тиктокеру-миллионнику отказали во въезде в Украину
"Твоя грудь сейчас вывалится". "Живой Кен", который стал трансгендерной Барби, засветил огромный бюст на тренировке
"Твоя грудь сейчас вывалится". "Живой Кен", который стал трансгендерной Барби, засветил огромный бюст на тренировке
Ребел Уилсон показала, как выглядит ее фигура спустя два года после похудения на 35 кг
Ребел Уилсон показала, как выглядит ее фигура спустя два года после похудения на 35 кг
"Они целовались и обнимались так, как будто их никто не видит". В сеть попали фото ДиКаприо с возлюбленной на отдыхе
"Они целовались и обнимались так, как будто их никто не видит". В сеть попали фото ДиКаприо с возлюбленной на отдыхе
Лобода показала пышную грудь, которая едва не выпала из тесного топа-бюстье
Лобода показала пышную грудь, которая едва не выпала из тесного топа-бюстье
"У меня встал", "Какая же ты секси". Каменских на камеру эротично завязала лиф купальника
"У меня встал", "Какая же ты секси". Каменских на камеру эротично завязала лиф купальника
Звезда "Трансформеров" Дюамель позвал замуж модель, которая представляла США на "Мисс мира 2016"
Звезда "Трансформеров" Дюамель позвал замуж модель, которая представляла США на "Мисс мира 2016"
"Надя, где сиськи?", "Чертовка, секасная", "Соска". Дорофеева позировала в секси-бикини
"Надя, где сиськи?", "Чертовка, секасная", "Соска". Дорофеева позировала в секси-бикини
Герцогиня Кембриджская представила сразу три новых фото в честь своего 40-летия
Герцогиня Кембриджская представила сразу три новых фото в честь своего 40-летия
"Вот это перформанс". Вакарчук показал, как пел колядки на улице Львова
"Вот это перформанс". Вакарчук показал, как пел колядки на улице Львова
"Такая горячая, сексуальная малышка". 52-летняя Лопес показала идеальный пресс в сетчатых колготках
"Такая горячая, сексуальная малышка". 52-летняя Лопес показала идеальный пресс в сетчатых колготках
"Багира", "Вау, у меня нет слов". Солистка The Hardkiss Санина позировала в прозрачном комбинезоне
"Багира", "Вау, у меня нет слов". Солистка The Hardkiss Санина позировала в прозрачном комбинезоне
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Доска, два соска", "Божечки, голая". Дорофеева показала, как выглядит на отдыхе без одежды (425742)
2
"Ваша лучшая работа". Бадоев показал 16-летнюю дочь, рожденную в браке с известной телеведущей (56870)
3
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала мокрые голые бедра (52332)
4
48-летняя Клум во время танца спустила штаны до лобка и покрутила на камеру пятой точкой (44387)
5
"Я скучала". Седокова вблизи показала грудь в тесном лифе (42447)
6
"Не могла этого простить". Экс-партнерша Данилко Щеголева рассказала, почему развелась с первым мужем (38389)
7
Мадонна показала новые фото с бойфрендом, который младше на 35 лет (34335)
8
"Секси-чика", "Звенящая пошлость". Экс-участница "ВИА Гры" Романова развела ноги в стрингах и поздравила с Рождеством (30056)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS