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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В список заключенных в Европе журналистов включили задержанных в оккупированном Крыму

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В список попали 10 крымских гражданских журналистов и фрилансер "Радіо Свобода"
В список попали 10 крымских гражданских журналистов и фрилансер "Радіо Свобода"
Фото: depositphotos.com

Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) обновила 30 декабря список журналистов, находящихся в заключении в странах Европы. Среди прочих туда, по предложению Национального союза журналистов Украины, вошли журналисты, задержанные в оккупированном Россией Крыму, отмечает глава союза Сергей Томиленко в Facebook.

В список попали Марлен Асанов, Осман Арифмеметов, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Рустем Шейхалиев, Сервер Мустафаев, Сейран Салиев, Тимур Ибрагимов – они определены как арестованные в России журналисты, так как находятся в местах лишения свободы на территории именно Российской Федерации – в Ростове-на-Дону и Ростовской области.

Еще двое – Владислав Есипенко, Асан Ахтемов – удерживаются в крымских тюрьмах, а задержанного на полуострове Амета Сулейманова по состоянию здоровья отправили на домашний арест. Все они в списке ЕФЖ находятся в отдельной колонке как журналисты, задержанные в оккупированном Крыму.

"В этом году коллеги из штаб-квартиры ЕФЖ в Брюсселе четко признали журналистский статус 10 гражданских журналистов (Есипенко – фрилансера проекта "Радіо Свобода" "Крым.Реалии". – "ГОРДОН"), над которыми Россия устраивает судилища и которых держит в плену. Для дипломатов и чиновников необходим механизм международной журналистской солидарности. Он важный, необходимый и действенный, что доказывают и судьбы освобожденных из плена украинских журналистов Романа Сущенко, Станислава Асеева и Николая Семены", – отметил Томиленко.

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/4684911411593686

Всего в список попали 95 европейских журналистов. Больше всего задержанных в Турции (34), Беларуси (32) и России (22). Еще трое в Азербайджане, трое в украинском Крыму, оккупированном РФ, и один в Великобритании.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Крым, оккупация, крымские татары, журналисты, НСЖУ, Сергей Томиленко, Сервер Мустафаев, Руслан Сулейманов, Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев, Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Сейран Салиев, Амет Сулейманов, Владислав Есипенко, Асан Ахтемов
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