В список заключенных в Европе журналистов включили задержанных в оккупированном Крыму

В список попали Марлен Асанов, Осман Арифмеметов, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Рустем Шейхалиев, Сервер Мустафаев, Сейран Салиев, Тимур Ибрагимов – они определены как арестованные в России журналисты, так как находятся в местах лишения свободы на территории именно Российской Федерации – в Ростове-на-Дону и Ростовской области.

Еще двое – Владислав Есипенко, Асан Ахтемов – удерживаются в крымских тюрьмах, а задержанного на полуострове Амета Сулейманова по состоянию здоровья отправили на домашний арест. Все они в списке ЕФЖ находятся в отдельной колонке как журналисты, задержанные в оккупированном Крыму.

"В этом году коллеги из штаб-квартиры ЕФЖ в Брюсселе четко признали журналистский статус 10 гражданских журналистов (Есипенко – фрилансера проекта "Радіо Свобода" "Крым.Реалии". – "ГОРДОН"), над которыми Россия устраивает судилища и которых держит в плену. Для дипломатов и чиновников необходим механизм международной журналистской солидарности. Он важный, необходимый и действенный, что доказывают и судьбы освобожденных из плена украинских журналистов Романа Сущенко, Станислава Асеева и Николая Семены", – отметил Томиленко.

Всего в список попали 95 европейских журналистов. Больше всего задержанных в Турции (34), Беларуси (32) и России (22). Еще трое в Азербайджане, трое в украинском Крыму, оккупированном РФ, и один в Великобритании.